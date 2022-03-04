Только «Интер» официально вышел из Суперлиги. Все остальные клубы по-прежнему в проекте (As)

Только «Интер» официально покинул Суперлигу Европы.

В соглашении по вступлению в Суперлигу, подписанном руководством «Интера», были прописаны особые условия выхода из состава участников турнира.

«Интер» – единственный из 12 клубов-создателей Суперлиги, у кого была такая возможность. Она была прописана из-за нестабильного финансового положения «Интера» и возможной продажи клуба, пишут Cope и As.

В состав участников входят не только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» – все остальные клубы сохраняют связь с проектом. Восемь клубов-создателей подписали контракты, которые оставляют их в турнире несмотря на то, что они публично объявили об отказе от участия в нем.

Суперлигу основали 12 клубов – «Реал», , , «Атлетико», «Милан», «Интер», , «Манчестер Сити», , , «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Суперлига возвращается с новым форматом. Ее будущее решит Европейский суд