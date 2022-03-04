Агент Бутхейма об иностранцах «Краснодара»: «Пока будут тренироваться отдельно. Сложное время для всех»

Агент Эрика Бутхейма высказался о приостановке контракта с «Краснодаром».
«Да, это так. Футболисты [легионеры] пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», – сказал Джим Сольбаккен.
Вчера «Краснодар» объявил, что легионеры покинули клуб. Их контракты действительны, но приостановлены.
РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти
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