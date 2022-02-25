Форвард «Краснодара» Бутхейм: «Ездил на просмотр в «МЮ», «Барсу», «Арсенал» и «Боруссию», но не остался из-за возраста»

Новичок рассказал, какие клубы интересовались им ранее.

22-летний форвард перешел в российский клуб из «Буде-Глимт» в декабре.

— За все время твоей карьеры в Норвегии тобой хоть раз интересовались топ-клубы?

— Когда я был подростком, я ездил на просмотр в «Арсенал», «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Барселону». На самом деле, это был крутой опыт.

Первое, что бросилось в глаза — уровень игроков. Несмотря на то, что мы были одного возраста, в Испании и Англии уровень молодых игроков намного выше. Только сейчас понимаю, насколько важно было попасть туда в том возрасте. Это помогло мне стать лучше и самостоятельнее. Плюс старался изучать культуру и философию игры в футбол в других странах.

— Почему не остался ни в одном из этих клубов?

— Я тогда еще был ребенком, подростком. Все эти просмотры были, когда мне было от 11 до 14 лет. Я не имел права на профессиональный контракт. По факту мой первый трансфер состоялся, когда мне было 17 — из «Люна» в «Русенборг». А в Европе я не остался именно из-за возраста, — сказал Бутхейм.