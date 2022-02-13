Новичок «Краснодара» Бутхейм о 6:1 с «Ромой» Моуринью: «Это было сюрреалистично! Не верил, что это не приснилось»

Новичок форвард вспомнил, как с «Буде-Глимт» разгромил «Рому» (1:6) в Лиге конференций.

– С некоторых пор ты известен как человек, разгромивший Жозе Моуринью. В матче Лиги конференций, где разбил «Рому» (1:6 – самое крупное поражение в карьере португальца), на твоем счету два гола и три ассиста. Хайлайты той игры легко найти в интернете, спрошу о другом. Что ты ощутил следующим утром, когда открыл глаза? Было что-то в духе «моя жизнь больше не будет прежней»?

– Да, это было сюрреалистично! Какое-то время я не мог поверить, что мне это не приснилось. Но это потрясающее чувство не задержалось надолго.

Через пару дней маячил следующий матч, мы боролись за чемпионство, и я быстро переключился на подготовку к игре. Но, конечно, у всей команды мысли периодически возвращались к той невероятной победе, – сказал Бутхейм.