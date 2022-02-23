Холанд одобрил переход Бутхейма в «Краснодар»: «Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Эрик Бутхейм Эрлинг Холанд Футбол

Эрик Бутхейм признался, что советовался с Эрлингом Холандом насчет трансфера в «Краснодар».

Норвежский форвард перешел в российский клуб из «Буде-Глимт» в декабре.

— Ты сказал, что вы с Холандом друзья. А с ним советовался перед переездом в Россию?

— Да. Я был с ним в Германии за 4–5 дней перед подписанием контракта с «Краснодаром». Я советовался и с Эрлингом, и с его отцом, и со своим агентом, ну и, конечно, со своей семьей. Все поддержали мой выбор. Думаю, они счастливы за меня.

— Что Эрлинг говорил о твоем трансфере?

— Он сказал: «Если ты уверен — соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии». Он также уверен, что я смогу развиться как футболист в «Краснодаре». Надеюсь, все будет так, как он говорит, — сказал Бутхейм.

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