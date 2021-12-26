Лапорта сделает все, чтобы Холанд не перешел в «Реал». Он боится, что у «Мадрида» будет трио Мбаппе – Холанд – Винисиус

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать все, чтобы форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перешел в «Реал».

В руководстве «блауграны» опасаются расклада, при котором в «Реале» окажутся и Холанд, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На нескольких рабочих встречах Лапорта признавался, что сделает все, чтобы сорвать возможный трансфер норвежца в мадридский клуб.

Президент «Барсы» не скрывает страх того, что в нападении «Реала» будут играть Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и, возможно, Эрлинг Холанд.

Лапорта пытается найти способ подписать 21-летнего игрока, но главная его цель – не допустить переход форварда в «Реал». Каталонский клуб будет бороться, чтобы трио Мбаппе – Холанд – Винисиус в атаке «Мадрида» не стало реальностью, пишет Marca.

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