Лапорта сделает все, чтобы Холанд не перешел в «Реал». Он боится, что у «Мадрида» будет трио Мбаппе – Холанд – Винисиус

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен сделать все, чтобы форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не перешел в «Реал».
В руководстве «блауграны» опасаются расклада, при котором в «Реале» окажутся и Холанд, и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. На нескольких рабочих встречах Лапорта признавался, что сделает все, чтобы сорвать возможный трансфер норвежца в мадридский клуб.
Президент «Барсы» не скрывает страх того, что в нападении «Реала» будут играть Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и, возможно, Эрлинг Холанд.
Лапорта пытается найти способ подписать 21-летнего игрока, но главная его цель – не допустить переход форварда в «Реал». Каталонский клуб будет бороться, чтобы трио Мбаппе – Холанд – Винисиус в атаке «Мадрида» не стало реальностью, пишет Marca.