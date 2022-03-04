Чтобы купить Холанда, «Барсе» нужно подписать еще одного клиента Райолы – Мазрауи из «Аякса»

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«Барселона» хочет купить форварда Эрлинга Холанда.

Руководители каталонского клуба уже несколько раз встречались с агентом Мино Райолой, представляющим интересы нападающего дортмундской «Боруссии».

В ходе этих встреч стало ясно, что для организации сделки по Холанду сине-гранатовым придется подписать еще и защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи – еще одного клиента Райолы. Срок его контракта с амстердамским клубом истекает летом.

Главный тренер «Барсы» Хави выступает в поддержку возможной сделки по Холанду. 42-летний специалист полагает, что для «Барселоны» трансфер норвежца может стать таким же мощным толчком, как подписание Роналдиньо в 2003 году.

Хави встретился с Холандом в Мюнхене, чтобы убедить игрока присоединиться к «Барсе». Отмечается, что тренер общается со всеми игроками, в которых заинтересована «Барселона». Так было перед трансферами Феррана Торреса, Дани Алвеса и Адамы Траоре.

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