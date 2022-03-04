Зеленов на вопрос о крысках типа Крыховяка среди легионеров «Спартака»: «Таких точно нет. Это слово не про нашу команду»

Пресс-атташе «Спартака» заявил, что легионеры не собираются покидать команду.
– Легионеры «Краснодара» могут уехать, есть фэйк про иностанцев «Сочи», уехали два тренера. Что у «Спартака»?
– Паоло Ваноли сказал четко – тренерский штаб будет продолжать работу, никто из наших итальянцев уезжать не собирается. Все готовы выполнять свою работу, при этом все призывают к миру.
– Было ли собрание игроков?
– Мы общаемся внутри команды. Идет постоянно общение.
– Нет ли крыски наподобие Крыховяка, который будет подбивать остальных?
– То слово, которое вы сказали, точно не про «Спартак». В «Спартаке» таких точно нет.
– В «Спартаке» крысок нет?
– Точно нет. Это определение к нашей команде никак не может относиться.
– То есть на сегодня ни один из иностранных тренеров и игроков «Спартака» не собираются покидать команду?
– На сегодняшний день – нет. Хотя мы понимаем, что гарантий тут никто дать не может – каждый день все меняется. Но сейчас все здесь, все играют, никто в самолет не садился, – сказал Дмитрий Зеленов.
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