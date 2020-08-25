«Здесь не место крысам». Новая часть перфоманса фанатов «Спартака» на игре с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» показали третью часть перфоманса на матче с «Зенитом».
Болельщики вывесили изображение скелета в пиратской форме на фоне баннера с кораблем, который затягивает в воду кракен.
«Здесь не место крысам», – было написано на одном из баннеров.
Ранее в ходе игры фанаты красно-белых показали баннер с гладиатором и полотно с надписью «Пришло время отдать концы».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте доступна видеотрансляция матча.
Вот баннеры «Спартака», из-за которых сутки спорили фанаты. Вышло масштабно