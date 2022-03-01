Шварц о 3:0 с «Нижним»: «Вы знаете ситуацию. Выражаю благодарность «Динамо» за отношение к игре»

назвал заслуженной победу «Динамо» над «Нижним Новгородом».

Команды встречались в 1/8 финала Бетсити Кубка России, и московский клуб выиграл со счетом 3:0.

– Как прокомментируете игру?

– Вы знаете, в какой ситуации приходится играть. Выражаю большую благодарность отношению команды к игре, к тому, как она проявила себя. Победа абсолютно заслужена.

– Почему играл самый серьезный состав в кубке?

– Надо сказать, что до воскресенья много времени. Важно, как будет развиваться каждый последующий день.

– Игра Смолова была открытием или все-таки его адаптация прошла очень быстро?

– Мы не были удивлены тем качеством, которое показала команда в целом. Были к этому готовы. Как я и сказал, Федор быстро вписался в команду. Доволен, что он есть в команде, – сказал главный тренер .

Смолов забил 2 гола за «Динамо» в первых двух матчах после возвращения