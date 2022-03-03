Чалов – в старте «Базеля» на матч с «Санкт-Галленом». В прошлом туре он начал игру в запасе

вернулся в стартовый состав «Базеля».

Форвард, арендованный у , с первых минут начнет матч чемпионата Швейцарии с .

В прошлом туре россиянин впервые с момента перехода в «Базель» начал игру в запасе. Матч с «Цюрихом» стал первым для Гильермо Абаскаля, исполняющего обязанности главного тренера .

В первых трех играх после перехода из ЦСКА на правах аренды Чалов неизменно выходил в стартовом составе и отдал голевой пас 19 февраля – в игре против «Лозанны» (3:0).

Подробно со статистикой выступлений россиянина можно ознакомиться здесь.