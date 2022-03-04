Семак об уходе Ракицкого: «Вы слышали, как фанаты «Зенита» скандировали его имя. Благодарны ему»

описал обстоятельства ухода защитника Ярослава Ракицкого из «Зенита».

– Вчера клуб покинул . Когда он сообщил, что хочет уйти? Как вы отреагировали, как оцените его три года в «Зените»?

– Я говорил, что он попросил несколько дней для решения своих вопросов. Вчера он встречался с нашим руководством, и они достигли договоренности о расторжении контракта.

За время, проведенное в «Зените», он влюбил в себя болельщиков, вы слышали сегодня, как они скандировали его имя. И тренерский штаб, и болельщики благодарны Ярославу за эти годы, он выглядел прекрасно и, я думаю, помог нашей команде добиться тех результатов, которые мы смогли достичь все вместе.

Роль Ярослава была очень большая, – подчеркнул главный тренер .

РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти