Семак после 6:0 с «КАМАЗом»: «Одоевский повредил палец. У Вендела и Клаудиньо мышечные проблемы»

подвел итоги матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с (6:0).

– Игра была хорошая по качеству. Ребята молодцы сегодня, вышли предельно сконцентрированными и мотивированными. Показали хорошую игру и по качеству, и по движению, и по результату. Молодцы.

Спасибо болельщикам за поддержку. Конечно, атмосфера, в которой мы играем, добавляет сил. Естественно, эта победа общая для нас и болельщиков. Еще раз им большое спасибо. Команду тоже с хорошей и заслуженной победой.

– Какую травму получил Одоевский?

– Он на разминке повредил связки на пальце, будем смотреть, насколько серьезно: сможет ли он тренироваться в ближайшее время, будет ли ему мешать или нет. Конечно, очень жаль. Поэтому вынужденная замена произошла перед матчем.

– Почему не было в заявке и Клаудиньо?

– У них небольшие мышечные проблемы, но не серьезные. Надеюсь, к следующему матчу они будут готовы, но сегодня они не могли принимать участие в игре, – отметил главный тренер .