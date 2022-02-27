Чалов впервые в запасе «Базеля». До смены тренеры было 3 выхода в старте, в прошлом матче – ассист

Теги ЦСКА Цюрих Базель высшая лига Швейцария Федор Чалов Футбол

Форвард Федор Чалов впервые начнет игру «Базеля» в запасе.

Сегодня клуб проведет выездной матч 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха».

Это будет первая игра под руководством Гильермо Абаскаля, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Патрика Рахмена.

В предыдущих трех играх после перехода из ЦСКА на правах аренды Чалов неизменно выходил в стартовом составе и даже отдал голевой пас 19 февраля – в игре против «Лозанны» (3:0).

Подробно со статистикой выступлений россиянина можно ознакомиться здесь.

Матч «Цюриха» с «Базелем» начнется в 18:30 по московскому времени.

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