Чалов впервые в запасе «Базеля». До смены тренеры было 3 выхода в старте, в прошлом матче – ассист

Форвард Федор Чалов впервые начнет игру «Базеля» в запасе.
Сегодня клуб проведет выездной матч 23-го тура чемпионата Швейцарии против «Цюриха».
Это будет первая игра под руководством Гильермо Абаскаля, исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Патрика Рахмена.
В предыдущих трех играх после перехода из ЦСКА на правах аренды Чалов неизменно выходил в стартовом составе и даже отдал голевой пас 19 февраля – в игре против «Лозанны» (3:0).
Подробно со статистикой выступлений россиянина можно ознакомиться здесь.
Матч «Цюриха» с «Базелем» начнется в 18:30 по московскому времени.