«Базель» Чалова уволил главного тренера. Клуб идет на 3-м месте в чемпионате Швейцарии

«Базель» Чалова уволил главного тренера.

Швейцарский клуб объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Рахмена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Решение принято в связи с неудовлетворительным спортивным развитием основной команды и отсутствием видимой перспективы», – говорится в сообщении пресс-службы «Базеля».

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2021/22 назначен испанец Гильермо Абаскаль.

«Базель» с 40 очками после 22 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, отставая от лидирующего «Цюриха» на 10 очков.

В последних трех матчах команда сыграла вничью со «Сьоном» (3:3), потерпела поражение от «Янг Бойз» (1:3) и одержала победу над «Лозанной» (3:0).

В выступает российский нападающий . Он перешел в швейцарский клуб из ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона.

Он уже провел 3 матча за команду, отметившись голевой передачей во встрече с «Лозанной».

Чалов отдал голевой пас в матче «Базеля» с «Лозанной». Он вышел в старте в 3-й раз подряд