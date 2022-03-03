Роскомнадзор потребовал отменить блокировку канала ЦСКА: «YouTube стал инструментом информационной войны со стороны западного сообщества»

Роскомнадзор отреагировал на блокировку ютуб-канала .

«3 марта Роскомнадзор направил письмо администрации компании Google LLC с требованием снять все наложенные ограничения на официальный канал российского футбольного клуба ЦСКА на видеохостинге YouTube и объяснить причины их применения.

Принадлежащий американской компании Google LLC видеохостинг YouTube стал инструментом информационной войны против Российской Федерации со стороны западного сообщества.

Уже не в первый раз российские каналы на YouTube подвергаются ограничению и дискриминации. Такие действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Все чаще ограничения со стороны американских IT-компаний накладываются не только на официальные аккаунты в соцсетях и YouTube-каналы российских СМИ, но и применяются против общественных деятелей и организаций, а в данном случае, против спортивного клуба.

Иностранные интернет-ресурсы наглядно демонстрируют, что дискриминация направлена не против конкретных политиков или средств массовой информации, а против всего российского. В данном случае, против российских футбольных болельщиков», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Несколько дней назад Министерство финансов США объявило, что вводит санкции против ЦСКА и госкорпорации ВЭБ.РФ, которой принадлежат 77,63% акций московского клуба.