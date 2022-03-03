УЕФА обсудит будущее Дюкова в исполкоме на внеочередной встрече

Александр Дюков может лишиться поста в исполкоме УЕФА.
Ожидается, что УЕФА проведет внеочередную встречу, чтобы обсудить будущее президента РФС, который входит в состав исполнительного комитета организации, пишет Daily Mail.
До осложнения политической обстановки Дюков был вторым по влиятельности членом этого комитета и занимался привлечением спонсоров.
Отвечая на запрос Daily Mail, в УЕФА сообщили, что изучают возможные меры «с точки зрения фактов и закона». При этом в организации подчеркнули, что пока Дюков остается членом исполкома.