Итальяно о 0:1 с «Юве»: «Обидно. «Фиорентина» нанесла 22 удара по воротам и почти ничего не позволила им создать»

подвел итоги игры с (0:1).

Главный тренер «Фиорентины» дал комментарий после первого матча 1/2 финала Кубка Италии.

«К сожалению, нам по-прежнему не хватает остроты в концовках матчей, не удается взломать оборону, и в итоге мы проигрываем. Так же было в игре с «Сассуоло» [1:2].

Не знаю, чего еще нужно от команды. Мы нанесли 22 удара по воротам и почти ничего не позволили создать сопернику.

Я первый год работаю с командой, в целом все хорошо, но нам не хватает изюминки. Впереди ответный матч, и мы поедем в Турин, чтобы сыграть в свой футбол.

Сегодня было важно сыграть на ноль, и крайне обидно пропускать вот так (защитник «фиалок» Лоренцо Венути забил в свои ворота на 92-й минуте – прим. Sports.ru)», – сказал Итальяно.