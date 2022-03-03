Аллегри о победе над «Фиорентиной»: «Нужно поздравить их с хорошей игрой. «Ювентус» показал зрелость, команда хорошо держалась»

высказался о победе над «Фиорентиной» (1:0) в Кубке Италии.

О матче

«Нужно поздравить «Фиорентину» с хорошей игрой. Мы пострадали от двух контратак в первом тайме, аотом во втором, но, к счастью, не пропустили, потому что они допустили ошибки.

После этого команда держалась хорошо. Мы очень мало рисковали, и у нас было несколько хороших моментов, когда мы должны были сыграть лучше в завершающей стадии.

Побеждать во Флоренции непросто. Команда показала зрелость, потому что это был сложный матч, нам не хватало многих игроков».

О том, считает ли он «Ювентус» выбывшим из борьбы за скудетто

«Абсолютно убежден в этом. Для скудетто придется набрать 84-85 очков, однозначно. Нам пришлось бы выиграть все оставшиеся матчи, что очень сложно.

Думаю, что по крайней мере одна из трех лидирующих команд может набрать 84 очка. Спросите их, сколько очков нужно им для скудетто, а не меня!» – сказал тренер .