Павел Недвед: «Могу сравнить Влаховича с Роналду. Он может добиться величия»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Павел Недвед серия А Италия Душан Влахович Футбол

Павел Недвед сравнил Душана Влаховича с Криштиану Роналду.

– Что скажете об уровне Влаховича?

– Он и меня удивил, уровень как у лучших игроков Европы. Могу сравнить его с Криштиану Роналду. Влахович родился в 2000 году, он может добиться величия. Будущее за ним.

– Вы давали ему советы?

– У нас хорошо подготовленный тренер, он дает советы. Он молчаливый, скромный и умный мальчик – все эти качества важны, чтобы стать чемпионом, – сказал вице-президент «Ювентуса».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Ювентус».

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