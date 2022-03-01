Лилиан Тюрам: «Не хотите преклонять колено – не хотите выступать против насилия над темнокожими. Людям трудно признать расизм, когда он им выгоден»

высказался о преклонении колена в поддержку движения против расизма.

– В футболе меньше расизма, чем в обществе. В командах цвет кожи и религия не играют роли, и это воспитывает болельщиков.

Расизм – это насилие, и это неприемлемо. Насилие ставит общество под угрозу. Понятно, что футбол мог бы сделать для общества больше, и я всегда говорю футболистам, что они должны осуждать расизм.

От организаций перемен ждать не стоит, поскольку они хотят защитить свои финансы, поэтому именно игроки имеют возможность добиться изменений.

– Но такой жест, как преклонение колена, не всех объединил...

– Это нормально, многим людям трудно признать существование расизма, особенно когда им он выгоден. Если есть жертвы расизма, то есть и те, кто в такой ситуации становится победителем. То же самое в случае с сексизмом.

Все это очень лицемерно, враг всегда один и тот же. Думаете, если бы преклонение колена было жестом против насилия над женщинами, не все бы его преклоняли? Я говорю о футболистах.

Исторически так сложилось, что белых расизм по отношению к темнокожим не волнует. Этот жест зародился в результате движения в США, выступающего против полицейского насилия.

Ничего нового тут нет. На протяжении сотен лет насилие и ненависть по отношению к темнокожим становились чем-то нормальным, и поэтому люди считают, что это не их проблема. Так что если вы не хотите преклонять колено, то вы не хотите осуждать насилие по отношению к темнокожим.

Лютер Кинг и Мандела попали в тюрьму за то, что осуждали насилие над темнокожими. Люди знают, что оно существует, – сказал бывший защитник сборной и .