Ваноли об отстранении «Спартака» в ЛЕ: «Тяжелый психологический удар, заслуживали играть там. Но все, что происходит – выше нас»

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Паоло Ваноли назвал отстранение «Спартака» в Лиге Европы тяжелым ударом.

Ранее УЕФА исключил все российские команды из турниров под своей эгидой.

– Как вы относитесь к отстранению «Спартака» в Лиге Европы?

– Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что «Спартак» заслуживал играть в ЛЕ.

Но все, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние.

Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца, – сказал тренер «Спартака».

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