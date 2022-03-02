назвал отстранение «Спартака» в тяжелым ударом.

Ранее УЕФА исключил все российские команды из турниров под своей эгидой.

– Как вы относитесь к отстранению «Спартака» в Лиге Европы?

– Конечно, это был тяжелый психологический удар. Потому что «Спартак» заслуживал играть в ЛЕ.

Но все, что происходит – выше нас, это то, на что мы не можем оказать влияние.

Мы можем сейчас только отдавать всех себя в других соревнованиях. У нас остались чемпионат и Кубок России, где мы должны дойти до конца, – сказал тренер .