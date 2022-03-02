Паоло Ваноли: «Мы со штабом остаемся в «Спартаке» до последнего. Футбол несет посыл к миру»

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Паоло Ваноли заявил о намерении остаться в «Спартаке».

– Собираетесь ли вы покидать Россию в связи с последними событиями? В других клубах много потерь…

– По другим клубам я не могу ничего сказать.

По себе и по своему тренерскому штабу могу сказать, что мы остаемся. И будем здесь оставаться до последнего, пока есть возможность. Потому что мы считаем, что футбол несет посыл к миру, – заявил тренер красно-белых.

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