Нобоа опроверг уход легионеров из «Сочи»: «Это неправда»

Кристиан Нобоа опроверг информацию об уходе легионеров из «Сочи».

Ранее Sport24 сообщил, что все легионеры южан ушли из команды сразу после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:2).

«Это неправда», – сказал полузащитник южан.

В играют 8 легионеров: Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, , Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра, а также Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов», и Иван Миладинович, арендованный «Нижним Новгородом».

Также за клуб выступает имеющий российский паспорт Жоаозиньо, родившийся в Бразилии.