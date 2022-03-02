Нобоа опроверг уход легионеров из «Сочи»: «Это неправда»

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Кристиан Нобоа опроверг информацию об уходе легионеров из «Сочи».

Ранее Sport24 сообщил, что все легионеры южан ушли из команды сразу после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:2).

«Это неправда», – сказал полузащитник южан.

В «Сочи» играют 8 легионеров: Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра, а также Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов», и Иван Миладинович, арендованный «Нижним Новгородом».

Также за клуб выступает имеющий российский паспорт Жоаозиньо, родившийся в Бразилии.

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