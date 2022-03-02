Директор «Сочи» об отъезде легионеров: «Все это неправда, провокация. Такую журналистику нужно убирать»

В «Сочи» опровергли, что все иностранцы покинули клуб.

Ранее появились сведения о том, что все легионеры южан ушли из команды сразу после матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с ЦСКА (1:2).

«Провокация. Информация не соответствует действительности. Такую журналистику нужно убирать. Все это неправда», – сказал гендиректор Дмитрий Рубашко.

В «Сочи» играют 7 легионеров: Ванья Дркушич, Родригао, Ивелин Попов, Кристиан Нобоа, Викторьен Ангбан, Матео Кассьерра и Матео Барач, арендованный «Крыльями Советов».

Также за клуб выступает имеющий российский паспорт Жоаозиньо, родившийся в Бразилии.