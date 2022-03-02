Реднапп о легионерах в РПЛ: «Полагаю, могут уйти все. Очень сложная и грустная ситуация»

высказался о ситуации, в которой оказался российский футбол.

– Польша, Швеция, Чехия отказались играть со сборной России, хотя все и всегда твердили, что спорт вне политики. На ваш взгляд, это справедливо, ведь футболисты не имеют никакого отношения к происходящему?

– Это очень сложная и грустная ситуация. Во все это просто невозможно поверить. Соответственно, были введены санкции, но я отлично понимаю, что в этом абсолютно нет вины спортсменов. Но каждая страна высказывает так свою позицию.

– Ваш прогноз – все легионеры покинут РПЛ или кто-то останется?

– Полагаю, да, могут уйти все. Я не могу говорить за них, для меня это сложная тема. Мы все здесь целыми днями смотрим эти новости, следим за ситуацией.

– На ваш взгляд, в ближайшие годы российские команды могут вернуть в европейские турниры?

– В течение нескольких лет сделать это будет очень сложно, не думаю, что существует такая возможность. Но жизнь продолжается и никто не знает, что может произойти завтра. Мы хотим лишь мира, – сказал экс-тренер «Тоттенхэма».

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