Федерация футбола Польши хочет, чтобы поляки разорвали контракты с клубами из России

Федерация футбола Польши хочет, чтобы поляки расторгли контракты с клубами из .

Из-за ситуации на Украине федерация просит футболистов немедленно разорвать контракты со клубами РПЛ и покинуть Россию в ближайшее время. При этом польские игроки, выступающие в РПЛ, не планируют разрывать соглашения, пишет Metaratings.ru.

За выступает хавбек Себастьян Шиманьски, за – защитник Мачей Рыбус, за – полузащитник Рафал Аугустыняк. Кроме того, за играет Гжегож Крыховяк, который, как сообщалось, решил покинуть клуб и убедил остальных легионеров команды сделать это.

Какой будет РПЛ без легионеров? Кузяев и Оздоев в центре у «Зенита», Набабкин и Щенников – в старте ЦСКА