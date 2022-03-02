Федерация футбола Польши хочет, чтобы поляки разорвали контракты с клубами из России

Федерация футбола Польши хочет, чтобы поляки расторгли контракты с клубами из РПЛ.
Из-за ситуации на Украине федерация просит футболистов немедленно разорвать контракты со клубами РПЛ и покинуть Россию в ближайшее время. При этом польские игроки, выступающие в РПЛ, не планируют разрывать соглашения, пишет Metaratings.ru.
За «Динамо» выступает хавбек Себастьян Шиманьски, за «Локомотив» – защитник Мачей Рыбус, за «Урал» – полузащитник Рафал Аугустыняк. Кроме того, за «Краснодар» играет Гжегож Крыховяк, который, как сообщалось, решил покинуть клуб и убедил остальных легионеров команды сделать это.
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