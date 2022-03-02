Украинец Иванисеня планирует расторгнуть контракт с «Крыльями Советов»

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Дмитрий Иванисеня хочет покинуть «Крылья Советов» из-за ситуации на Украине.

По данным «РБ Спорт», 28-летний полузащитник планирует расторгнуть контракт с клубом. Пока неизвестно, где украинец собирается продолжить карьеру.

В этом сезоне хавбек провел 16 матчей за «Крылья» в РПЛ. Его статистика – здесь.

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