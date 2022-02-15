Дембеле комфортно в «Барсе». У него хорошие отношения с игроками команды

Вингеру Усману Дембеле очень комфортно в «Барселоне».

По данным Diario Sport, в первой половине января француз не был доволен своим положением в каталонском клубе, ведь ему поставили ультиматум, сказав либо продлить контракт, либо уйти из «Барсы». Несмотря на это, Дембеле остался в клубе.

Главный тренер команды вернул Дембеле в состав, и вингер попал в заявку на матч с «Атлетико», а затем сыграл с «Эспаньолом». Несмотря на то, что поведением Дембеле в «Барсе» были глубоко разочарованы, тренер поставил на первое место спортивные интересы.

Ситуацию во многом изменил переход в команду нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. У Дембеле хорошие отношения с ним еще со времен выступления за дортмундскую «Боруссию». Переход габонца порадовал Усмана.

Дембеле чувствует себя комфортно в раздевалке «Барсы», хотя и знает, что руководство клуба злится на него. Он не хочет конфликтовать и не намерен портить атмосферу в команде. Усман хорошо ладит с французами и , а также с молодыми игроками команды.

«Он приезжает на тренировку, работает, а затем тихо уходит», – сообщил источник, близкий к раздевалке. Усман не создает проблем в «Барсе» и не изменил отношение к работе, несмотря на конфликт с руководством клуба.

Со статистикой 24-летнего вингера можно ознакомиться здесь.