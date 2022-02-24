Сауль хочет перейти в «Барсу». «Атлетико» может включить его в сделку по Гризманну

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«Барселоне» интересен Сауль Ньигес.

По данным Diario Sport, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг 27-летнего хавбека, выступающего за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

Главному тренеру сине-гранатовых Хави и спортивному менеджменту клуба давно нравится этот игрок. Кандидатуру Сауля «Барса» обсуждала даже по ходу минувшего зимнего трансферного окна.

Сауль хотел бы перейти в «Барсу». «Атлетико» может отпустить игрока, чтобы за счет него снизить стоимость сделки по переходу Антуана Гризманна.

Статистику испанца, который принял участие всего в 6 матчах за «Челси» в АПЛ, можно изучить здесь.

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