Сауль хочет перейти в «Барсу». «Атлетико» может включить его в сделку по Гризманну

«Барселоне» интересен .

По данным Diario Sport, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией, сложившейся вокруг 27-летнего хавбека, выступающего за «Челси» на правах аренды из «Атлетико».

Главному тренеру сине-гранатовых и спортивному менеджменту клуба давно нравится этот игрок. Кандидатуру Сауля «Барса» обсуждала даже по ходу минувшего зимнего трансферного окна.

Сауль хотел бы перейти в «Барсу». может отпустить игрока, чтобы за счет него снизить стоимость сделки по переходу Антуана Гризманна.

Статистику испанца, который принял участие всего в 6 матчах за в , можно изучить здесь.