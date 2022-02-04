Хачатурянц о тендере РПЛ: «Победитель сможет ассоциироваться с одной из ведущих лиг Европы»

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Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал информацию о тендере для определения официального букмекера лиги.

«Проведение открытого и прозрачного тендера с понятными для всех участников условиями – принципиальная позиция лиги и ее клубов, что и было подтверждено на общем собрании РПЛ в декабре прошлого года.

И мы надеемся, что опыт и экспертиза «Газпром-медиа» позволит нам получить лучшее предложение на рынке и увеличить доходы лиги и ее клубов.

А победитель тендера приобретет интересные возможности для ассоциаций с одной из ведущих футбольных лиг Европы и продвижения собственного бренда», – сказал Хачатурянц.

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