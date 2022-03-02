Орлов о «Зените»: «Играет с запасом и не должен отпустить чемпионство»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в .

После 19 туров «Зенит» возглавляет таблицу, опережая «Динамо» на 2 очка.

«На мой взгляд, команда Семака играет с запасом. Не должен «Зенит», по идее, отпустить чемпионство. Новички пришлись ко двору. Плюс есть Вендел, Малком, Клаудиньо.

10 ударов в створ [в матче с «Рубином» – 3:2]! Это серьезный показатель. Немного не повезло. Была перекладина. Много моментов, а значит, и голы еще придут», – сказал Орлов.

«Зенит» нашел ключ к «Рубину» – через зону Хвичи. Но бешеная реализация могла спасти Слуцкого