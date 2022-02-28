«Зенит» напоминал европейскую топ-команду и играл в современный футбол». Орлов про 0:0 с «Бетисом»

в восторге от ничьей «Зенита» с «Бетисом» (0:0).

Комментатор высказался об ответном матче за выход в 1/8 финала (первая игра – 3:2 в пользу испанского клуба).

«Зенит» напоминал европейскую топ-команду. Все очень быстро работали с мячом. А как оказались готовы к матчу физически? Ведь в концовке смогли прибавить. Испанцы уже еле ползали...

Я горд за такой «Зенит»! Команда Семака играла в современный футбол. «Бетис» уже не знал, куда деваться. Испанцы радовались нулевой ничьей! Будущее у питерцев явно просматривается.

Мне очень понравилось, что каждый футболист «Зенита» играл с чувством собственного достоинства. Не было какой-то растерянности, комплексов. Солидно! Никто не нервничал, не дергался. Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Были очень близки к дополнительному времени.

«Бетис», говоря языком бокса, уже висел на канатах. Без сил. А добавлял и добавлял, прижимал и прижимал», – сказал Орлов.

Спасибо, «Зенит»! В максимально атакующем составе сыграли надежно и были совсем не хуже «Бетиса»