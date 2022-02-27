Черчесов об 1:1 с «Дьирмотом»: «Трудно подобрать слова после такого результата»

Теги Станислав Черчесов МТК высшая лига Венгрия Ференцварош Дьирмот Футбол

Станислав Черчесов прокомментировал вторую подряд ничью «Ференцвароша».

Команда 58-летнего российского тренера сыграла вничью с «Дьирмотом» (1:1) в 22-м туре чемпионата Венгрии после ничьей с МТК (0:0).

«После такого результата трудно подобрать слова. Команда сделала все возможное, чтобы победить, но в этот раз не сработало.

Увы, у меня ощущение дежавю, у нас была похожая игра с МТК, с тем же исходом, правда, сегодня мы смогли забить гол. Но к желанию игроков претензий быть не может», – сказал главный тренер «Ференцвароша».

У клуба из Будапешта всего 2 победы в 6 матчах в лиге при экс-тренере сборной России. Но в таблице команда лидирует с отрывом в два очка.

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