Черчесов об 1:1 с «Дьирмотом»: «Трудно подобрать слова после такого результата»

Станислав Черчесов прокомментировал вторую подряд ничью «Ференцвароша».
Команда 58-летнего российского тренера сыграла вничью с «Дьирмотом» (1:1) в 22-м туре чемпионата Венгрии после ничьей с МТК (0:0).
«После такого результата трудно подобрать слова. Команда сделала все возможное, чтобы победить, но в этот раз не сработало.
Увы, у меня ощущение дежавю, у нас была похожая игра с МТК, с тем же исходом, правда, сегодня мы смогли забить гол. Но к желанию игроков претензий быть не может», – сказал главный тренер «Ференцвароша».
У клуба из Будапешта всего 2 победы в 6 матчах в лиге при экс-тренере сборной России. Но в таблице команда лидирует с отрывом в два очка.