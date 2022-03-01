Спартак – Кубань 02.03.2022 Кубок России, прогноз на футбольный матч

Вниманию болельщиков и любителей ставок предлагается матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Кубанью», который пройдет в Москве 2 марта 2022 года.

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ФК «Спартак»

Чемпионат России возобновляется 26 февраля матчами 19-го тура: 27 числа состоится главное московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Это будет первым испытанием в 2022 году для «Спартака», которому предстоит в будущем двухматчевое противостояние в 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига», которым руководит Доменико Тедеско. Однако вопрос о противостоянии против своего бывшего тренера пока не стоит первым на повестке дня в составе клуба. Все прекрасно знают, какие события происходят сейчас на Украине: в стороне не остался «красно-белый» Александр Соболев, который призывает к миру.

Не осталась в стороне УЕФА, которая объявила, что все последующие еврокубковые домашние матчи российских команд и матчи российской сборной будут проходить только на нейтральных полях или в гостях. Если говорить о чемпионате России, то матчи РПЛ из Ростова и Краснодара перенесены на неопределённый срок, а ряд аэропортов закрыты. К тому же сейчас необходимо дождаться разрешения ситуации с легионерами, поскольку очень многие рейсы отменены, а ведь Айртон, Промес, Кофрие и Ларссон играют важнейшую роль в команде и их отсутствие станет серьезной проблемой. Остаётся только гадать, как сможет «красно-белая» команда перенести все эти испытания. Паоло Ваноли предстоит непростой с психологической точки зрения матч.

ФК «Кубань»

Мы очень давно не слышали имя «Кубань». Клуб, который канул в лету в 2018 году по причине банкротства, возродился в том же году под этим же именем, но юридически не привязан к ранее существовавшей команде. Сейчас «Кубань» выступает в ФНЛ: после 25-го тура клуб занимает 16-е место с 25 очками, опережая на одно (!) очко «Ротор», который находится в зоне вылета на 17-м месте. В прошлом туре, который прошёл в ноябре минувшего года, кубанцы проиграли клубу «Олимп-Долгопрудный» со счётом 0:2, что поставило клуб под угрозу вылета во второй дивизион ФНЛ.

И опять же всем известные события привели к тому, что домашние матчи футбольных команд в Ростове и Краснодаре были отменены, и когда они будут проводиться, пока не ясно. В этом плане «Кубани» очень повезло, что она играет в Москве, а вот как они будут добираться домой, пока неизвестно. Игроки сейчас стараются не думать о событиях, но как им быть? Роберту Евдокимову сейчас важно наладить игру команды, чтобы она не только смогла достойно выступить против «Спартака», но и смогла в оставшихся турах ФНЛ набрать столько очков, чтобы сохранить прописку в дивизионе.

Прогноз на матч

В кубковых матчах могут быть громкие сенсации, но номинально «Кубань» ее преподнести не может. Кэф на победу «Спартака» по итогам 90 минут встречи, согласно данным букмекерской конторы 1xСтавка, составляет 1.264, кэф на успех краснодарцев после этих 90 минут – 13. И кэф 6.2 на то, что победитель будет выявлен отнюдь не в основное время матча. Если речь идёт о том, кто вообще одержит победу вне зависимости от того, сколько на это уйдет времени, то кэф на успех «красно-белых» – 1.085, а на победу «Кубани» – 7.6.

В плане голов можно сделать ставку на тотал – либо больше 2.5 (кэф 1.74), либо меньше 2.5 (кэф 2.21). Равновероятно и то, и другое – «красно-белые» обладают более высоким классом, но вполне могут выставить на матч дублирующий состав (тем более с учетом возможных проблем с легионерами). Можно рискнуть и поставить на тотал больше 3.5 (кэф 2.7) или меньше 1.5 (кэф 4.1): в последнем случае, возможно, «Кубань» попробует сыграть чётко вторым номером и постарается строго работать в обороне.

В плане форы можно поставить на форы хозяев (-2.5) с кэфом 2.82, (-2) с кэфом 2.27 или фору (-1.5) с кэфом 1.785, либо же на форы гостей (+2) с кэфом 1.65 или (+1.5) с кэфом 2.144. Наиболее вероятным точным счетом победа «Спартака» со счетом 2:0 (кэф 5) или 1:0 (кэф 6).

Рекомендуемая ставка:

Победа «Спартака» с форой -1.5 (кэф 1.785)

Тотал больше 2.5 (кэф 2.21)

Ставка на конкретный исход здесь не предлагается, поскольку слишком очевидно. Мы предложим ставку на победу «Спартака» с разницей минимум в 2 мяча и, возможно, тотал больше 2.5 – победа со счетом 2:0, 3:1 или 3:0 будет вполне комфортной.

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Где смотреть Спартак – Кубань