Пессина о дружбе Миранчука и Малиновского: «Они обнялись на базе на днях. Семья «Аталанты» их поддерживает»

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Маттео Пессина поддержал партнеров по «Аталанте» Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. 

«Мали» – замкнутый парень, отзывчивый и с сильным характером. «Мира» – простой парень, пожалуй, лучший из всех, кого я знаю, застенчивый и со страстью, очень похожей на мою.

На днях они обнялись в Зингонии (база «Аталанты» – Sports.ru). И мы большой семьей поддерживали их и будем поддерживать.

Это футбол, который объединяет то, что пытается разделить человеческое безумие», – написал хавбек бергамасков в инстаграме.

В конце сообщения Пессина призвал к миру.

У Миранчука гол+пас – впервые в «Аталанте». Команда поддерживает и его, и Малиновского

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