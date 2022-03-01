Гендиректор «Аталанты» о дружбе Миранчука и Малиновского: «Пример того, как все должно быть»

Умберто Марино рассказал об отношениях и Руслана Малиновского.

«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как все должно быть.

Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир», – заявил генеральный директор «Аталанты» в эфире DAZN.