Гендиректор «Аталанты» о дружбе Миранчука и Малиновского: «Пример того, как все должно быть»

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Умберто Марино рассказал об отношениях Алексея Миранчука и Руслана Малиновского.

«Руслан знает, что мы поддерживаем его самого и его семью в этот драматический момент. Мы можем только проявлять солидарность.

У него с Миранчуком откровенные и дружеские отношения, они оба представляют очень похожие народы. Это как зеркало реальности. И дружба между этими парнями является примером того, как все должно быть.

Сейчас для них особый момент, мы должны уважать их состояние в связи с событиями, за которыми следит весь мир», – заявил генеральный директор «Аталанты» в эфире DAZN.

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