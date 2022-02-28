Первый гол Сергеева за «Зенит» стал победным в матче с «Рубином». Иван пытался забить пяткой

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия Вендел Иван Сергеев Футбол

Форвард Иван Сергеев первым голом за «Зенит» принес победу команде в игре с «Рубином».

На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий пытался пяткой замкнуть прострел хавбека Вендела, однако мяч попал в голень и влетел в сетку ворот соперника. Благодаря этому клуб из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 выиграл в 19-м туре РПЛ.

Сергеев проводил третий матч за «Зенит» после перехода из «Крыльев Советов» и первый в чемпионате России. Он впервые отметился результативным действием в новой команде.

Подробно со статистикой Сергеева можно ознакомиться здесь.

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