Первый гол Сергеева за «Зенит» стал победным в матче с «Рубином». Иван пытался забить пяткой

Форвард Иван Сергеев первым голом за принес победу команде в игре с .

На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий пытался пяткой замкнуть прострел хавбека , однако мяч попал в голень и влетел в сетку ворот соперника. Благодаря этому клуб из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 выиграл в 19-м туре .

Сергеев проводил третий матч за «Зенит» после перехода из «Крыльев Советов» и первый в чемпионате России. Он впервые отметился результативным действием в новой команде.

Подробно со статистикой Сергеева можно ознакомиться здесь.