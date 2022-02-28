Первый гол Сергеева за «Зенит» стал победным в матче с «Рубином». Иван пытался забить пяткой

Форвард Иван Сергеев первым голом за «Зенит» принес победу команде в игре с «Рубином».
На второй добавленной ко второму тайму минуте нападающий пытался пяткой замкнуть прострел хавбека Вендела, однако мяч попал в голень и влетел в сетку ворот соперника. Благодаря этому клуб из Санкт-Петербурга со счетом 3:2 выиграл в 19-м туре РПЛ.
Сергеев проводил третий матч за «Зенит» после перехода из «Крыльев Советов» и первый в чемпионате России. Он впервые отметился результативным действием в новой команде.
Подробно со статистикой Сергеева можно ознакомиться здесь.
Победный голасо Сергеева. Мастер одного касания 💪🏻💪🏻💪🏻 pic.twitter.com/x6cOPc29yk— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 28, 2022