Гол Вендела «Рубину» отменен после ВАР. Алберто попал в офсайд, лежа рядом с Дюпиным

Теги Зенит Рубин судьи Юрий Дюпин видеоповторы Вендел Юри Алберто Евгений Кукуляк Футбол

Гол полузащитника «Зенита» Вендела «Рубину» в конце 1-го тайма отменен.

Бразилец поразил ворота соперника на второй добавленной к первому тайму минуте матча 19-го тура РПЛ (0:0, перерыв).

Главный судья Евгений Кукуляк после просмотра видеоповтора принял решение не засчитывать гол из-за того, что форвард петербуржцев Юри Алберто в момент удара находился в офсайде, лежа рядом с голкипером Юрием Дюпиным.

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Рубин». Дзюба, Малком и Юри Алберто в старте. Текстовый онлайн есть

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