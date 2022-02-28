Гол Вендела «Рубину» отменен после ВАР. Алберто попал в офсайд, лежа рядом с Дюпиным

Гол полузащитника «Зенита» «Рубину» в конце 1-го тайма отменен.

Бразилец поразил ворота соперника на второй добавленной к первому тайму минуте матча 19-го тура РПЛ (0:0, перерыв).

Главный судья Евгений Кукуляк после просмотра видеоповтора принял решение не засчитывать гол из-за того, что форвард петербуржцев Юри Алберто в момент удара находился в офсайде, лежа рядом с голкипером .

Видеотрансляция матча «Зенит» – «Рубин». Дзюба, Малком и Юри Алберто в старте. Текстовый онлайн есть