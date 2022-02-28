Романцев о проверке судей на детекторе лжи: «Дикость, позор! Как можно такую грязь тащить в футбол?»

раскритиковал практику проверки судей на детекторе лжи.

– Всегда старался избегать судейской темы, поскольку и со «Спартаком», и со сборной не раз приходилось терять очки из-за непонятных фокусов арбитров. Да и не одному мне – спросите любого тренера.

Что касается приглашения иностранцев на роль спасителей судейской отрасли и наведения в ней порядка, то я всегда был против такого подхода к решению подобных проблем. Как в свое время был противником приглашения иностранцев для обслуживания матчей чемпионата страны.

Были ведь у нас арбитры, которых уважал весь футбольный мир: Николай Латышев, Иван Лукьянов, Павел Казаков, Сергей Алимов. И то, как они вели себя на поле, вызывало не только уважение к ним, но и доверие, которое, к сожалению, сейчас утеряно.

А то, что опять руководить российскими арбитрами будет очередной иностранец, лишний раз говорит об этом. И сколько это будет продолжаться, сказать не берусь, поскольку идея приглашения иностранцев принадлежит не мне.

– Новый глава судей собирается отменить проверку судей на полиграфе. Как вы к этому относитесь?

– Ай да молодец португалец! Значит, уже не зря к нам приехал.

А если серьезно, то когда я услышал про проверку судей на полиграфе, ушам своим не поверил. Это же дикость, позор для футбола! И дело даже не в том, что показания, полученные на этом аппарате, не являются для суда доказательством вины. Ну как можно такую грязь притаскивать в футбол, где ее и без полиграфа хватало? – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Хачатурянц о детекторе лжи: «Судья сам должен сказать: «Можно я докажу свою честность?» Принуждать мы не имеем права»

Казарцева и Еськова проверят на детекторе лжи. Это любимый инструмент нашего футбола, но его можно обмануть