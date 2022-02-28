Олег Романцев: «Рад, что в «Зените» доверяют Семаку, в ЦСКА – Березуцким. И они начинают оправдывать такое отношение»

доволен тем, что в ряде крупных клубов доверяют российским тренерам.

– «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» – все эти клубы тренируют иностранцы. Как вы к этому относитесь?

– Никогда не был за такой вариант развития событий. Еще с советских времен в нашем футболе существовала прекрасная школа отечественных тренеров, таких как Якушин, Качалин, Аркадьев, Бесков, Маслов, традиции которых передавались из поколений в поколения. А потом, когда в футбол пришли большие деньги, эта связь времен пропала.

Потому очень рад, что в «Зените» доверяют Сергею Семаку, а в поверили братьям Березуцким. И они уже начинают оправдывать такое отношение клубного руководства.

Только не надо их торопить – наоборот, нужно дать время, чтобы почувствовать суть новой профессии и понять ее тонкости, – отметил бывший главный тренер «Спартака».