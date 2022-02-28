«Нельзя винить всех россиян и смешивать все в кучу». Тренер «Ниццы» Гальтье готов играть с «Монако» Рыболовлева

Кристоф Гальтье заявил, что «Ницца» ни за что не станет бойкотировать матчи с «Монако».
Владельцем клуба из княжества является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, и главный тренер «Ниццы» выступил против применения каких-либо санкций к команде на фоне ситуации на Украине.
«Мы ни в коем случае не будем этого делать. Нельзя смешивать все в кучу.
У меня нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Монако». Мы должны поддерживать украинцев – в частности, украинских футболистов и тренеров, – но нельзя винить всех россиян», – отметил Гальтье.
Ближайший матч между «Ниццей» и «Монако» в Лиге 1 назначен на 20 апреля.