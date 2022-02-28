«Нельзя винить всех россиян и смешивать все в кучу». Тренер «Ниццы» Гальтье готов играть с «Монако» Рыболовлева

заявил, что ни за что не станет бойкотировать матчи с «Монако».

Владельцем клуба из княжества является российский бизнесмен , и главный тренер «Ниццы» выступил против применения каких-либо санкций к команде на фоне ситуации на Украине.

«Мы ни в коем случае не будем этого делать. Нельзя смешивать все в кучу.

У меня нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Монако». Мы должны поддерживать украинцев – в частности, украинских футболистов и тренеров, – но нельзя винить всех россиян», – отметил Гальтье.

Ближайший матч между «Ниццей» и в Лиге 1 назначен на 20 апреля.