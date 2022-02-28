«Нельзя винить всех россиян и смешивать все в кучу». Тренер «Ниццы» Гальтье готов играть с «Монако» Рыболовлева

Теги Ницца Монако лига 1 Франция Кристоф Гальтье Дмитрий Рыболовлев Политика Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что «Ницца» ни за что не станет бойкотировать матчи с «Монако».

Владельцем клуба из княжества является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, и главный тренер «Ниццы» выступил против применения каких-либо санкций к команде на фоне ситуации на Украине.

«Мы ни в коем случае не будем этого делать. Нельзя смешивать все в кучу.

У меня нет проблем с тем, чтобы сыграть с «Монако». Мы должны поддерживать украинцев – в частности, украинских футболистов и тренеров, – но нельзя винить всех россиян», – отметил Гальтье.

Ближайший матч между «Ниццей» и «Монако» в Лиге 1 назначен на 20 апреля.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные