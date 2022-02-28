Дмитрий Свищев: «Международные спортивные организации не должны были идти на политическую арену. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал международные спортивные федерации не политизировать спорт.

«Международные спортивные организации не должны были идти на политическую арену. Спорт всегда был и должен оставаться вне политики, хотя, к сожалению, не для всех это очевидный факт.

Очень неприятно, что у нас забирают право проведения международных соревнований. Мы строим большое количество объектов, вовлекаем в спорт детей, открываем специализированные школы.

В мире все знают, на каком высочайшем уровне мы проводим спортивные соревнования. Перенос большого количества матчей и турниров – это удар по всему мировому спорту, а не только по нам.

Также непонятно и подобное отношение к российским спортсменам, запрет на выступления, лишение флага и гимна. Считаю, что подобных дискриминационных методов не должно быть в спорте, который, наоборот призван, чтобы объединять людей», – сказал Свищев.