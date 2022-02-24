Легионеры «Шахтера» и киевского «Динамо» обратились к властям Бразилии с просьбой вывезти их с Украины

Латиноамериканские игроки «Шахтера» и киевского «Динамо» хотят покинуть Украину.
Футболисты украинских клубов вместе с семьями записали видеообращение к властям Бразилии. На видео, опубликованном в инстаграме форварда «Шахтера» Давида Нереса, игроки просят вывезти их с Украины.
В видео снялись полузащитники «Шахтера» Педриньо, Маркос Антонио, Майкон, защитники Витао, Додо, Марлон и нападающий Фернандо Педро. К ним присоединились уругваец Карлос де Пена и бразилец Витиньо Наум, выступающие за киевское «Динамо».
Чемпионат Украины приостановлен в связи с введением военного положения в стране.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.