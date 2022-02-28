Рамос интересен «Лос-Анджелес Гэлакси», клуб МЛС контактировал с его окружением

может перейти в клуб .

Интерес к 35-летнему испанцу проявляет , сообщает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.

Американский клуб уже контактировал с окружением Рамоса, контракт которого со «Пари Сен-Жермен» рассчитан до лета 2023 года.

Серхио прошлым летом бесплатно перешел из «Реала» в . С тех пор из-за проблем со здоровьем он провел лишь 5 матчей и забил 1 гол. Подробная статистика чемпиона мира и Европы – здесь.

Рамос обожает современное искусство, особенно – Бэнкси. Даже набил на ноге его работу