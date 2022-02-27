Клопп выиграл 10-й трофей – по 5 с «Ливерпулем» и «Боруссией»

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Юрген Клопп выиграл 10-й трофей за карьеру тренера.

В финале Кубка английской лиги «Челси» уступил «Ливерпулю» на «Уэмбли» (0:0, по пенальти – 10:11).

Для главного тренера «красных» это десятый трофей в карьере – он выиграл по 5 турниров с дортмундской «Боруссией» и «Ливерпулем».

С «Боруссией» Юрген по два раза брал чемпионат и Суперкубок Германии, а также Кубок Германии. С «Ливерпулем» он еще выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Клопп работает в Англии с октября 2015 года.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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