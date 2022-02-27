Миранчук частично работал в общей группе «Аталанты»

Алексей Миранчук принял участие в тренировке общей группы «Аталанты».
Российский хавбек вместе с защитником Хосе Луисом Паломино и форвардом Луисом Муриэлем частично работал с остальной командой, оценка состоянию этой тройки будет дана позже.
«Аталанта» готовится к матчу 27-го тура Серии А с «Сампдорией», назначенным на 28 февраля. Начало игры – в 22:50 по московскому времени.
В последний раз Миранчук выходил на поле 22 января. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук вернется в состав в первой половине марта