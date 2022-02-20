Агент о травме Миранчука: «Леша потихоньку восстанавливается. Есть положительная динамика»

Теги Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук агенты Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Здоровье Футбол

Агент Вадим Шпинев рассказал о состоянии своего клиента – хавбека Алексея Миранчука.

Полузащитник «Аталанты» восстанавливается от травмы бедра и не играет с 22 января.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо. Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу.

Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе. Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», – сказал Шпинев.

Со статистикой выступлений 26-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные