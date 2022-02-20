Агент о травме Миранчука: «Леша потихоньку восстанавливается. Есть положительная динамика»

Агент Вадим Шпинев рассказал о состоянии своего клиента – хавбека .

Полузащитник «Аталанты» восстанавливается от травмы бедра и не играет с 22 января.

«У Алексея наблюдается положительная динамика, все хорошо. Травма задней поверхности бедра – непредсказуемая вещь, дату возвращения игрока на поле назвать вам не могу.

Вчера с ним общался, он находится в отличном расположении духа. Миранчук находится в расположении команды, работает по индивидуальной программе. Леша потихоньку восстанавливается, набирает форму», – сказал Шпинев.

Со статистикой выступлений 26-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.