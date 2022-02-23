В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук вернется в состав в первой половине марта

может вернуться в состав «Аталанты» в первой половине марта.

Как сообщает , против «Олимпиакоса» в Лиге Европы и в матче Серии А 28 февраля против «Сампдории» Алексей не сыграет, а вот к игре против «Ромы» может вернуться в заявку.

«Аталанта» сыграет в Риме 5 марта, а 13 марта команда проведет домашний матч против «Дженоа». Миранчук восстанавливается после травмы бедра и не играет с 22 января.

Со статистикой выступлений 26-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

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