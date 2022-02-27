Диего Симеоне: «Результаты стали складываться в пользу «Атлетико». Сохраним концентрацию – будем побеждать»

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Диего Симеоне доволен выступлениями «Атлетико» в последнее время.

Мадридцы обыграли «Сельту» (2:0) в 26-м туре чемпионата Испании.

«Команда стала работать с другим уровнем агрессии и другим настроем. Результаты стали складываться в нашу пользу.

Против «Манчестер Юнайтед» нам не удалось добиться победы, но я надеюсь, что общая тенденция сохранится.

Растет конкуренция внутри команды, и это лучшее, что могло с нами произойти. Если мы сможем сохранять концентрацию, команда будет побеждать», – сказал главный тренер «Атлетико».

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